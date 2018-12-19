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На Херсонщині побили активіста, який допомагав ТСК по Гандзюк - член комісії

Активіста переховують, адже "у звичайну лікарню йти небезпечно
На Херсонщині кілька людей побили місцевого громадського активіста. Постраждалий є соратником іншого громадського діяча, який надавав свідчення для Тимчасової слідчої комісії, що розслідує вбивство Катерини Гандзюк на злочини проти інших активістів.
На Херсонщині побили активіста, який допомагав ТСК по Гандзюк - член комісії Фото: visti.ks.ua

Імені херсонського активіста депутат не назвав, однак сказав, що його побили битами і він дістав серйозні поранення. Після нападу, за словами Луценка, активіста переховують, адже "у звичайну лікарню йти небезпечно".

Депутат сказав, що група активістів, серед яких був і постраждалий, надавали цінну інформацію Тимчасовій слідчій комісії.

"З якихось джерел дізналися, що саме вони надають цю інформацію ТСК, і на них здійснюється тиск місцевої влади. І Павловський попри те, що сидить, через адвокатів передав: треба тиснути на цих свідків", -  повідомив член ТСК, народний депутат Ігор Луценко, інформує Громадське.

Ігор Павловський — це колишній помічник депутата Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука. Його взяли під варту за підозрою у співучасті у вбивстві радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

Крім того, за одним з активістів-свідків ТСК стежать кілька машин, проте "не дуже професійно", сказав Ігор Луценко.

"Стеження ведуть представники місцевої організації "Ніхто крім нас". Як правило, так діють, перед тим, як здійснити замах або побиття", - додав депутат у Facebook.

Луценко також повідомив Громадському, що з цього приводу як народний депутат звернеться до СБУ, яка розслідує убивство Гандзюк.

Громадське очікує на коментар від Херсонської поліції та організації "Ніхто крім нас".

 

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19 12 2018 14:22
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