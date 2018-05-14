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На Херсонщині почала працювати патрульна поліція Криму і Севастополя

На адмінмежі з АР Крим працюватимуть 6️5️ патрульних поліцейських
У Херсонській області почав працювати окремий відділ патрульної поліції Криму і Севастополя.
На Херсонщині почала працювати патрульна поліція Криму і Севастополя Фото: facebook.com/UA.National.Police

Як повідомляють у Нацполіції, очолив відділ Віктор Левченко. 30-річний старший лейтенант поліції, Левченко на службі з 2015 року. До цього був командиром роти №1 батальйону №3 Управління патрульної поліції у місті Миколаєві. Має звання майстра спорту з легкої атлетики, багаторазовий чемпіон України.

Відтепер на адмінмежі з АР Крим працюватимуть 6️5️ патрульних поліцейських. Вони дислокуватимуться на блокпостах у трьох прикордонних районах: Генічеському, Каланчацькому та Чаплинському. Також правоохоронці контролюватимуть основні траси, які з'єднують материк із півостровом.

Старт роботи відокремленого відділу патрульної поліції в АР Крим та м. Севастополь відбувся на посту "Азов" Генічеського району, розташованому на 500-му кілометрі автошляху М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

"Крим – це наша земля, і на ній має бути патрульна поліція. Вірю, що настане час, коли патрульна поліція буде патрулювати весь півострів. Сьогодні на патрулювання прикордонної зони з АР Крим заступають поліцейські, відряджені з різних обласних управлінь патрульної поліції. Керівник цього підрозділу Віктор Левченко – один з кращих патрульних поліцейських, професіонал, яким ми пишаємося", – зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За словами начальника поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Анатолія Бахчиванжи, сьогодні на службу заступають досвідчені поліцейські, які працюватимуть на результат.

"У цілодобовому режимі патрулюватимуть прикордонну зону, виконуватимуть усі завдання із забезпечення безпеки дорожнього руху на трьох трасах, які з'єднують материк з півостровом. Вони реагуватимуть на усі заяви і звернення громадян про правопорушення", – повідомив Анатолій Бажчиванжи.

Він також додав, що працівники новоствореного відділу патрульної поліції нестимуть службу на Арабатській стрілці, де розташовані курортні населенні пункти.


Фото: facebook.com/UA.National.Police


Фото: facebook.com/UA.National.Police


Фото: facebook.com/UA.National.Police


Фото: facebook.com/UA.National.Police


Фото: facebook.com/UA.National.Police


Фото: facebook.com/UA.National.Police

Нагадаємо, наразі триває конкурсний набір у відокремлений відділ патрульної поліції в АР Крим та місті Севастополь.

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14 05 2018 20:40
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