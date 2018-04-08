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На Херсонщині п'яний військовий комісар влаштував смертельну ДТП

Поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП
У смт. Чаплинка Херсонської області п'яний військовий комісар за кермом влаштував ДТП, внаслідок якого загинули двоє людей - чоловік та жінка.
На Херсонщині п Фото: facebook.com/LarysaSargan

Інформація про аварію за участі автомобіля "ВАЗ-2106" надійшла 3 серпня близько 21:00, повідомляє облуправління Нацполіції

"Попередньо встановлено, що в смт.Чаплинка 43-річний житель Каланчацького району, керуючи автомобілем "ВАЗ-2106", здійснив наїзд на подружжя, з послідуючим наїздом на дерево. 24-річна дівчина та 27-річний хлопець від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці події", - повідомили у поліції. 

Водія  авто затримано в порядку ст. 208 КПК. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП. Призначено ряд експертиз, ведеться слідство.

У прес-центрі Сухопутних військ Збройних сил України заявили, що водієм ВАЗ-2106 був військовий комісар Чаплинського районного військового комісаріату майор Олександр Андрєєв.

"Він скоїв дорожньо-транспортну пригоду, не впоравшись з керуванням транспортним засобом. ... За попередніми результатами перевірки правоохоронних органів, ДТП сталася з вини військового комісара, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. В результаті ДТП дві цивільні особи загинули на місці", - зазначили у прес-центрі СВ ЗСУ. 

За фактом призначено службове розслідування.

"Згідно рішення командувача Сухопутних війск ЗСУ, військового комісара Чаплинського районного військового комісаріату звільнено з лав Збройних Силах України та позбавлено військового звання відповідно до чинного законодавства", - зазначено у повідомленні.

У свою чергу речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що досудове розслідування інциденту проводиться за процесуального керівництва військової прокуратури Херсонського гарнізону ГУ Нацполіції  області. 

"Керуючи власним автомобілем "ВАЗ-2106", військовий комісар здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження. Внаслідок ДТП чоловік та жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків", - зазначила Сарган.

Нагадаємо, що в Закарпатській області, на ділянці траси Київ - Чоп між селами Клячаново та Іванівці, сьогодні близько 8:15 сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб.

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04 08 2018 11:58
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