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На Херсонщині розпочали випробовувати керовані ракети

До випробувань залучені екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України
У Херсонській області, 2 листопада, розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.
На Херсонщині розпочали випробовувати керовані ракети Фото: facebook.com/kpszsu

Зазначається, що контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності розпочались на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області, повідомляє прес-служба Командування Повітрянних сил ЗСУ у Facebook.

"Льотні випробування проходять з метою навчитись бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів", - сказано у повідомленні.

"У рамках проведення випробувань бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям — безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 "Рейс", - розповідають у Командуванні повітряних сил.

Зазначається, що до випробувань залучені екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України.

Також в прес-службі додають, що повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, зі суворим дотриманням усіх норм міжнародного права.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Збройні сили України провели військові навчання із випробуванням зенітних ракет середньої дальності у Херсонській області біля адміністративного кордону з Кримом.

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02 11 2017 12:15
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