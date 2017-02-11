На Херсонщині розпочали випробовувати керовані ракети
Зазначається, що контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності розпочались на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області, повідомляє прес-служба Командування Повітрянних сил ЗСУ у Facebook.
"Льотні випробування проходять з метою навчитись бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів", - сказано у повідомленні.
"У рамках проведення випробувань бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям — безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 "Рейс", - розповідають у Командуванні повітряних сил.
Зазначається, що до випробувань залучені екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України.
Також в прес-службі додають, що повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, зі суворим дотриманням усіх норм міжнародного права.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Збройні сили України провели військові навчання із випробуванням зенітних ракет середньої дальності у Херсонській області біля адміністративного кордону з Кримом.
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