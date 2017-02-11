На Херсонщині розпочали випробовувати керовані ракети

До випробувань залучені екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України

У Херсонській області, 2 листопада, розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.

Зазначається, що контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності розпочались на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області, повідомляє прес-служба Командування Повітрянних сил ЗСУ у Facebook.

"Льотні випробування проходять з метою навчитись бойового досвіду застосування зенітних ракетних систем, перевірки якості відновлених боєзапасів", - сказано у повідомленні.

"У рамках проведення випробувань бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацьовуватимуть практичні завдання з бойовими (та імітованими) пусками зенітних керованих ракет по повітряним цілям — безпілотним літальним апаратам типу ВР-3 "Рейс", - розповідають у Командуванні повітряних сил.

Зазначається, що до випробувань залучені екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України.

Також в прес-службі додають, що повітряні стрільби проходять виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, зі суворим дотриманням усіх норм міжнародного права.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Збройні сили України провели військові навчання із випробуванням зенітних ракет середньої дальності у Херсонській області біля адміністративного кордону з Кримом.