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На Херсонщині триває гасіння пожежі в лісі

До ліквідації пожежі залучено 209 осіб та 72 одиниць техніки
У Херсонській області рятувальники продовжують гасіння пожежі на лісовому масиві, спостерігаються окремі осередки горіння.
На Херсонщині триває гасіння пожежі в лісі Фото: dsns.gov.ua

"Станом на 7 год. 29 травня спостерігаються окремі осередки горіння. До ліквідації пожежі залучено 209 ос. та 72 од. техніки, з них: від ДержНС 131 ос. та 37 од. техніки, у тому числі 3 од. авіаційної техніки (від ДержНС - 2 літаки АН-32П, від Міноборони - вертоліт МІ-8), від лісового господарства 78 ос. та 35 од. техніки", - йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як писав iPress.ua, рятувальники продовжують гасити вогонь на території третього, четвертого, 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства.

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29 05 2018 09:19
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