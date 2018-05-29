CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Херсонській області рятувальники продовжують гасіння пожежі на лісовому масиві, спостерігаються окремі осередки горіння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині триває гасіння пожежі в лісі
До ліквідації пожежі залучено 209 осіб та 72 одиниць техніки
Фото: dsns.gov.ua
"Станом на 7 год. 29 травня спостерігаються окремі осередки горіння. До ліквідації пожежі залучено 209 ос. та 72 од. техніки, з них: від ДержНС 131 ос. та 37 од. техніки, у тому числі 3 од. авіаційної техніки (від ДержНС - 2 літаки АН-32П, від Міноборони - вертоліт МІ-8), від лісового господарства 78 ос. та 35 од. техніки", - йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як писав iPress.ua, рятувальники продовжують гасити вогонь на території третього, четвертого, 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства.
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