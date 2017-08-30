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На Херсонщині відкриють перший клас з кримськотатарською мовою навчання

На материковій Україні це перший подібний клас
У селищі Новоолексіївка Херсонської області, що межує з анексованим Росією Кримом, відкриють клас з кримськотатарською мовою навчання.
На Херсонщині відкриють перший клас з кримськотатарською мовою навчання Фото: ru.krymr.com

"Це перший клас з кримськотатарською мовою навчання на материковій Україні", - повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін, інформує видання "Крим.Реалії".

Варто відзначити, що в Генічеському районі компактне розселення кримських татар. Там проживають, насамперед, жертви вторинних депортацій.

"Люди, які поверталися в 70-роках у Крим, не могли туди потрапити або їх повторно депортували. І вони осідали біля Криму. На найближчих залізничних станціях до Криму: Новоолексіївка. Партизани. І так далі. Вони пов'язані з Кримом, до них також буде особлива увага представництва", - пояснив представник Президента України в Криму.

Бабін Борис зазначив, що має намір відвідати урочисте відкриття кримськотатарського класу 1 вересня.

Нагадаємо, що в листопаді 2016 року Верховна Рада дозволила спрямовувати кошти держбюджету на розселення та облаштування депортованих кримських татар, а також на підтримку кримськотатарського телеканалу ATR.

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30 08 2017 11:08
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