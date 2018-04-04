На Херсонщині в.о. голови райсуду попалася на хабарі
"4 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Головного Управління Служби безпеки України в АР Крим під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили в.о. голови суду одного з районних судів Херсонської області на отриманні неправомірної вигоди в сумі 5 000 гривень", - повідомляє прес-служба НАБУ.
Зазначається, що суддя вимагала кошти у громадянина в обмін на непритягнення його до адміністративної відповідальності.
Проводяться невідкладні слідчі дії з метою документування протиправної діяльності в.о. голови суду, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу, і обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення у крадіжці чаю та годинника в магазині.
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