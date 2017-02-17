На Херсонщині викрили незаконне виготовлення сировини для підпільного виробництва сигарет
У ході операції "Акциз-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК, було встановлено, що житель Донецької області на території регіону організував незаконне виготовлення тютюнових виробів.
Фото: ua.censor.net.ua
Сировину для своєї діяльності він отримував через одну зі служб доставки від громадянина, який вирощував тютюн на орендованій ним фермі в Херсонській області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДФС.
Фото: ua.censor.net.ua
Унаслідок проведеного на фермі обшуку було виявлено та вилучено 35 тонн сушеного листя тютюну, 1,6 тонни меленого тютюну, а також пресову, дробильну та фасувальні машини. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 7,3 мільйона гривень.
Нагадаємо, що співробітники управлінь захисту економіки у Львівській та Чернівецькій областях протягом доби припинили діяльність двох "підпільних цехів" і перевалочної бази по зберіганню та дрібнооптової торгівлі фальсифікатом.
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