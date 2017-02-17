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На Херсонщині викрили незаконне виготовлення сировини для підпільного виробництва сигарет

Виявлено та вилучено 35 тонн сушеного листя тютюну, 1,6 тонни меленого тютюну
Співробітники податкової міліції Донецької області спільно з працівниками обласної прокуратури та Луганського обласного управління Служби безпеки України припинили незаконне виготовлення сировини для підпільного виробництва сигарет на території Херсонської області.
На Херсонщині викрили незаконне виготовлення сировини для підпільного виробництва сигарет Фото: Reuters

У ході операції "Акциз-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК, було встановлено, що житель Донецької області на території регіону організував незаконне виготовлення тютюнових виробів.


Фото: ua.censor.net.ua

Сировину для своєї діяльності він отримував через одну зі служб доставки від громадянина, який вирощував тютюн на орендованій ним фермі в Херсонській області, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДФС.


Фото: ua.censor.net.ua

Унаслідок проведеного на фермі обшуку було виявлено та вилучено 35 тонн сушеного листя тютюну, 1,6 тонни меленого тютюну, а також пресову, дробильну та фасувальні машини. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 7,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, що співробітники управлінь захисту економіки у Львівській та Чернівецькій областях протягом доби припинили діяльність двох "підпільних цехів" і перевалочної бази по зберіганню та дрібнооптової торгівлі фальсифікатом.

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17 02 2017 21:53
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