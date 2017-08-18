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На Херсонщині з бази відпочинку госпіталізували трьох дітей з отруєнням

Ще 13 дітей проходять амбулаторне лікування
У Скадовську (Херсонська область) в закладі оздоровлення та відпочинку "Романтик" зафіксовано спалах масового отруєння серед дітей.
На Херсонщині з бази відпочинку госпіталізували трьох дітей з отруєнням Фото: rbc.ua

У Держпродспоживслужбі повідомили, що медики зареєстрували 16 випадків гострої кишкової інфекції серед дітей, які відпочивали в закладі, пише УНІАН.

Фахівці встановили попередні діагнози: "гострий гастроентероколіт" і "харчова токсикоінфекція".

В інфекційне відділення Скадовської центральної районної лікарні госпіталізовано троє дітей, інші лікуються в амбулаторних умовах.

На базі відпочинку перебувало 274 дитини з різних регіонів країни.

З 17 серпня заклад закрито.

За результатами обстеження встановлено порушення вимог санітарного законодавства та нормативно-правових актів при організації харчування дітей в закладі.

Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.

У зв’язку з цим Головне управління направило позовну заяву до суду про притягнення винних осіб до відповідальності. Зараз йде судовий розгляд в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 10 серпня, в Центральну районну лікарню Очакова було доставлено шістьох дітей віком від 3 до 12 років з ознаками харчової токсикоінфекції.

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18 08 2017 15:48
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