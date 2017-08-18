На Херсонщині з бази відпочинку госпіталізували трьох дітей з отруєнням
У Держпродспоживслужбі повідомили, що медики зареєстрували 16 випадків гострої кишкової інфекції серед дітей, які відпочивали в закладі, пише УНІАН.
Фахівці встановили попередні діагнози: "гострий гастроентероколіт" і "харчова токсикоінфекція".
В інфекційне відділення Скадовської центральної районної лікарні госпіталізовано троє дітей, інші лікуються в амбулаторних умовах.
На базі відпочинку перебувало 274 дитини з різних регіонів країни.
З 17 серпня заклад закрито.
За результатами обстеження встановлено порушення вимог санітарного законодавства та нормативно-правових актів при організації харчування дітей в закладі.
Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.
У зв’язку з цим Головне управління направило позовну заяву до суду про притягнення винних осіб до відповідальності. Зараз йде судовий розгляд в апеляційній інстанції.
Нагадаємо, 10 серпня, в Центральну районну лікарню Очакова було доставлено шістьох дітей віком від 3 до 12 років з ознаками харчової токсикоінфекції.
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