На Херсонщині з бази відпочинку госпіталізували трьох дітей з отруєнням

У Скадовську (Херсонська область) в закладі оздоровлення та відпочинку "Романтик" зафіксовано спалах масового отруєння серед дітей.

У Держпродспоживслужбі повідомили, що медики зареєстрували 16 випадків гострої кишкової інфекції серед дітей, які відпочивали в закладі, пише УНІАН.

Фахівці встановили попередні діагнози: "гострий гастроентероколіт" і "харчова токсикоінфекція".

В інфекційне відділення Скадовської центральної районної лікарні госпіталізовано троє дітей, інші лікуються в амбулаторних умовах.

На базі відпочинку перебувало 274 дитини з різних регіонів країни.

З 17 серпня заклад закрито.

За результатами обстеження встановлено порушення вимог санітарного законодавства та нормативно-правових актів при організації харчування дітей в закладі.

Проведення комплексу профілактичних, протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.

У зв’язку з цим Головне управління направило позовну заяву до суду про притягнення винних осіб до відповідальності. Зараз йде судовий розгляд в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 10 серпня, в Центральну районну лікарню Очакова було доставлено шістьох дітей віком від 3 до 12 років з ознаками харчової токсикоінфекції.