На Херсонщині окупанти вивозять жителів вже з лівого берега

Населення попередили, що з 5 листопада "евакуація" буде примусовою.

Окупанти почали "евакуювати" цивільне населення не лише з правого берега Херсонської області, а й з лівого, а також планують привласнити обʼєкти сонячної генерації електроенергії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Триває так звана "евакуація" місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року, з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні. Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала 3 дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території або на територію російської федерації", – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, з 27 жовтня окупаційна влада розпочала "ревізію" обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії.

За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію.