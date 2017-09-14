На Херсонщині затримали групу вихідців з Росії з арсеналом зброї і військовою формою, - ФОТО

Зведена група правоохоронців провела масштабну спецоперацію по затриманню восьми іноземців в селищі Чорнобаївка (Херсонська область).

Серед затриманих - вихідці з Північно-Кавказького регіону Росії (Дагестан, Чечня), які діяли під прикриттям однієї з патріотичних організацій України.

У приватному будинку виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Згідно з повідомленням обласної поліції, у підозрюваних вилучили: саморобний вибуховий пристрій, автомат Калашникова АК-74У, снайперську гвинтівку, гвинтівку іноземного виробництва ТІККА, три пістолети марки Глок, пістолет Макарова і понад 500 патронів до зброї, 6 гранат, глушники, тепловізори, прилади нічного бачення.

Крім того, тут також правоохоронці виявили військову форму, балаклави і $36 тисяч, які, як стверджують в поліції, отримані злочинним шляхом.

Іноземців підозрюють в незаконному поводженні зі зброєю по ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

У Держприкордонслужбі уточнили також, що іноземці перебували в Україні незаконно.



Фото: hr.npu.gov.ua



Фото: hr.npu.gov.ua



Фото: hr.npu.gov.ua



Фото: hr.npu.gov.ua

Нагадаємо, що понад дві з половиною тисячі різнокаліберних набоїв, автоматичну зброю, пістолети "Форт", "Бракнінг", Глок", "ТТ" і низку магазинів, споряджених різноманітними набоями зберігав у своєму будинку житель села Старі Петрівці Вишгородского району Київської області.