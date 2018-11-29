На Херсонщині збільшать кількість військових та встановлять особливий режим на КПВВ з Кримом
"По-перше, дуже значно буде збільшена присутність військова підрозділів Збройних сил України на території Херсонської області. По-друге, переведення в режим підвищеної готовності військових формувань та інших силових структур органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. По-третє, розгортання підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони Херсонської області та проведення з ними тактичних навчань, терміном до 10-ти діб", — повідомив очільник Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
Об’єкти критичної інфраструктури, зокрема всі порти та аеропорти, переведуть на посилений режим охорони. Так само посилять охорону адміністративної межі з Кримом, додав він.
Йдеться про особливий режим в’їзду-виїзду, обмеження свободи пересування для іноземців та осіб без громадянства.
Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".
Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).
Також, станом на сьогодні, 29 листопада, в Запорізькій області всі правоохоронні органи та військові формування працюють у посиленому режимі.
У зв’язку із запровадженням воєнного стану на в’їздах до Сум почали облаштовувати блокпости.
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