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На Херсонщині збудують найбільшу сонячну електростанцію за $35 млн

В 2017 році в Херсонській області планується побудувати декілька сонячних електростанцій потужністю 250 МВт
На Херсонщині планують побудувати найбільшу сонячну електростанцію за $35 млн.
На Херсонщині збудують найбільшу сонячну електростанцію за $35 млн Фото: adm.dp.gov.ua

В Олешківському районі Херсонської області заплановане будівництво найбільшої станції, потужністю 35 МВт, що розміститься на полях фільтрації.

"Дана територія непридатна для суспільних потреб та сільськогосподарського використання, але ідеальна для зведення промислового об’єкту", - йдеться у повідомленні прес-служби Херсонської ОДА.

"Завдяки реалізації цього проекту на Херсонщину буде залучено 35 млн долл США інвестицій", - додають у прес-службі.

В 2017 році в Херсонській області планується побудувати декілька сонячних електростанцій потужністю 250 МВт.

"Однією з умов для інвесторів, що планують будувати бізнес в Херсонській області, є реєстрація інвестиційного об’єкту в нашому регіоні", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.

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24 03 2017 19:07
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