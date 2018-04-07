На Херсонщині жінка намагалась продати сина, щоб купити будинок
Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми дізналися, що 26-річна дівчина планує продати свого сина. Поліцейські встановили, що до пошуку потенційного покупця вона залучила своїх знайомих, які допомогли їй знайти "клієнта" в Херсоні.
За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника обласного главку поліції Миколи Цапа, дівчина передала дитину разом з документами та речами, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Вона написала розписку, що відмовляється від сина і в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину в сумі 210 тисяч гривень", - розповіли в поліції.
За інформацією правоохоронців, затримана - раніше судима, вела асоціальний спосіб життя.
"Жінка пояснила, що хотіла продати сина, аби на виручені кошти придбати будинок. Також вона пояснила, що не хоче виховувати сина, а в подальшому, за її словами, зможе народити ще, якщо захоче", - зазначили в поліції.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
Жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Найближчим часом їй повідомлять про підозру у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення та оберуть запобіжний захід.
Затриманій може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Хмельницькій області правоохоронці затримала жінку, яка здала в оренду для жебракування свого чотирирічного сина.
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