На Херсонщині жінка намагалась продати сина, щоб купити будинок

Правоохоронці затримали жительку Скадовського району, яка планувала продати свого тримісячного сина, щоб придбати будинок.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми дізналися, що 26-річна дівчина планує продати свого сина. Поліцейські встановили, що до пошуку потенційного покупця вона залучила своїх знайомих, які допомогли їй знайти "клієнта" в Херсоні.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника обласного главку поліції Миколи Цапа, дівчина передала дитину разом з документами та речами, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Вона написала розписку, що відмовляється від сина і в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав. Затримали жінку під час отримання нею коштів за дитину в сумі 210 тисяч гривень", - розповіли в поліції.

За інформацією правоохоронців, затримана - раніше судима, вела асоціальний спосіб життя.

"Жінка пояснила, що хотіла продати сина, аби на виручені кошти придбати будинок. Також вона пояснила, що не хоче виховувати сина, а в подальшому, за її словами, зможе народити ще, якщо захоче", - зазначили в поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Найближчим часом їй повідомлять про підозру у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення та оберуть запобіжний захід.

Затриманій може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області правоохоронці затримала жінку, яка здала в оренду для жебракування свого чотирирічного сина.