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На Херсонщині зіткнулися дві військові вантажівки, один солдат загинув

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані
Поблизу селища Козачі Лагері на Херсонщини зіткнулися дві військові вантажівки, один контрактник загинув, ще троє військовослужбовців постраждали.
На Херсонщині зіткнулися дві військові вантажівки, один солдат загинув Фото: dbr.gov.ua

Як повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, територіальне управління ДБР порушило кримінальну справу за фактом ДТП.

"За попередніми даними, військовий автомобіль "Урал2 здійснив екстрене гальмування (під час руху відкрився капот). У цей час водій "КамАЗу", що рухався позаду, не встиг зреагувати на раптову зупинку автомобіля, через що відбулося зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, третій отримав травми середньої тяжкості.

"Обидва вантажні автомобілі належать військовій частині, що дислокується у місті Кривий Ріг", - додали в ДБР.

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

 

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24 01 2019 22:16
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