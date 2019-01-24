На Херсонщині зіткнулися дві військові вантажівки, один солдат загинув
Як повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, територіальне управління ДБР порушило кримінальну справу за фактом ДТП.
"За попередніми даними, військовий автомобіль "Урал2 здійснив екстрене гальмування (під час руху відкрився капот). У цей час водій "КамАЗу", що рухався позаду, не встиг зреагувати на раптову зупинку автомобіля, через що відбулося зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, третій отримав травми середньої тяжкості.
"Обидва вантажні автомобілі належать військовій частині, що дислокується у місті Кривий Ріг", - додали в ДБР.
Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.
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