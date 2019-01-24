На Херсонщині зіткнулися дві військові вантажівки, один солдат загинув

Поблизу селища Козачі Лагері на Херсонщини зіткнулися дві військові вантажівки, один контрактник загинув, ще троє військовослужбовців постраждали.

Як повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, територіальне управління ДБР порушило кримінальну справу за фактом ДТП.

"За попередніми даними, військовий автомобіль "Урал2 здійснив екстрене гальмування (під час руху відкрився капот). У цей час водій "КамАЗу", що рухався позаду, не встиг зреагувати на раптову зупинку автомобіля, через що відбулося зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, третій отримав травми середньої тяжкості.

"Обидва вантажні автомобілі належать військовій частині, що дислокується у місті Кривий Ріг", - додали в ДБР.