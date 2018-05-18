НОВИНИСьогодні, 18 травня, близько 13:30 неподалік від Веснянки, що в Генічеському районі Херсонської області, було виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині знайдено мертвим морпіха, який вночі пішов в самовалку
За попередньою інформацією, військовослужбовець скоїв самогубство
Фото: google.com
Загиблий був знайдений неподалік від блокпоста "Суха Балка". Пізніше було встановлено, що це матрос 137-го окремого батальйону морської піхоти. Також вдалося встановити, що сьогодні вночі він, маючи при собі зброю, самовільно покинув розташування свого підрозділу, повідомляє видання "Новий Візит".
За попередньою інформацією, військовослужбовець скоїв самогубство.
Нагадаємо, у четвер, 17 травня, на території одного з військових містечок у Львівській області у вартовому приміщенні знайшли тіло начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.
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