На Херсонщині знайшли вбитим зниклого безвісти суддю

Поліція Херсонської області розслідує кримінальне провадження за фактом убивства колишнього судді, тіло якого знайшли закопаним в одному з районів області.

У квітні цього року колеги чоловіка повідомили в поліцію про його зникнення: він місяць не відповідав на дзвінки, а сусіди його не бачили. Він проживав сам у власній квартирі в Корабельному районі, інформує прес-служба відомства.

Чоловіка визнали безвісно відсутнім, але протягом розслідування зникнення правоохоронці встановили, що він став жертвою злочину.

"Ми встановили, що до зникнення чоловіка причетний знайомий потерпілого. Слідством встановлено, що зловмисник застрелив чоловіка у нього в квартирі з невстановленої вогнепальної зброї, забрав мобільний телефон загиблого і золоті прикраси", - повідомив в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Вербицький.

На автомобілі убитого злочинець вивіз тіло і закопав. Після цього поїхав у невідомому напрямку. Зараз встановлюється місцезнаходження підозрюваного для його затримання і притягнення до кримінальної відповідальності.

За цим фактом порушено кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство), частиною 1 статті 185 (крадіжка), частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Херсонські ЗМІ називають ім'я судді. Це Анатолій Гордимов, який до 2016 року був суддею ліквідованого того ж року Дніпровського районного суду Херсона. У розшуковій базі МВС ще недавно була інформація про те, що Анатолій Гордимов зник безвісти 23 квітня 2018 року.

Кар'єру судді він почав 1998 року. 22 вересня 2016 року Гордимов звільнився. Ще в березні 2018 року він претендував на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів, але не набрав необхідної кількості голосів.