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На Херсонщині знову горить ліс

Площа пожежі понад 9,5 гектарів
На Херсонщині у двох лісництвах – Збур'ївському та Новокаховському горить ліс.
На Херсонщині знову горить ліс Фото: ДСНС

"Станом на 13 годину триває ліквідація пожежі Новокаховському лісництві. За даними обласного лісового господарства, площа пожежі складає близько 9,5 гектарів. Станом на 14 годину у Збур’ївському лісництві спостерігається окремі осередки тління лісової підстилки. Триває гасіння", – сказала речниця управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Херсонській області Квіта Заобурна, інформує "Радіо Свобода".

Причини загорання в обох випадках наразі не відомі, до ліквідації пожежі на Херсонщині залучені пожежники і лісники, повітряну розвідку здійснює вертоліт.

За словами Заобурної, з 12 липня в області зафіксовано 7 загорань у лісових масивах загальною площею близько 20 гектарів.

Про пожежу у Збур’ївському лісництві повідомили 16 липня, у Новокаховському – вранці 17 липня.

Окрім того, раніше 17 липня управління ДСНС Херсонщини повідомило також про горіння сухої трави і сміття на площі 28 гектарах, а всього за поточну добу в області зафіксовано близько 13 випадків такого загорання.

Нагадаємо, що в Херсонській області, поблизу с. Кринки Олешківського району, на території Дніпровського лісництва окремими осередками горіла лісова підстилка на площі близько 5 гектарів.

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17 07 2017 17:35
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