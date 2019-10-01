На Херсонщині з'явиться Національний природний парк "Кам’янська Січ"

Протягом 2019-2021 років у постійне користування Національному природному парку "Кам’янська Січ" має бути надано 6013,241 гектара земель

Уряд підтримав проект Указу Президента "Про створення національного природного парку "Кам’янська Січ".

"Створення парку має важливе не лише природоохоронне, а й історичне значення. Саме тут свого часу розташовувалась одна з головних святинь українського козацтва "Кам’янська Січ", - заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, повідомляє "Урядовий портал".

За його словами, новий природо-заповідний об’єкт буде створено на території Бериславського району Херсонської області. До його складу буде включено 12261,14 гектара земель державної власності.

"Це унікальний для Правобережжя масив цілинних Понтичних типчаково-ковилових степів, з різноманіттям рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, який визнаний об’єктом Смарагдової мережі", - зазначив міністр.

Відповідно до указу протягом 2019-2021 років у постійне користування Національному природному парку "Кам’янська Січ" має бути надано 6013,241 гектара земель, у тому числі з вилученням у землекористувачів, та розроблено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, оформлено речові права на земельні ділянки, а також розроблено проект землеустрою з організації та встановлення меж території національного природного парку тощо.

Варто зазначити, що саме на території майбутнього національного природного парку похований кошовий отаман Запорозької Січі, видатний військовий і політичний діяч, який створив та очолив Кам'янську Січ, Кость Гордієнко.

Нагадаємо, що в Україні хочуть ввести адмінвідповідальність за використання диких тварин у цирках.