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На Херсонщині з'явиться Національний природний парк "Кам’янська Січ"

Протягом 2019-2021 років у постійне користування Національному природному парку "Кам’янська Січ" має бути надано 6013,241 гектара земель
Уряд підтримав проект Указу Президента "Про створення національного природного парку "Кам’янська Січ".
На Херсонщині з Остап Семерак. Фото: espreso.tv

"Створення парку має важливе не лише природоохоронне, а й історичне значення. Саме тут свого часу розташовувалась одна з головних святинь українського козацтва "Кам’янська Січ", - заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, повідомляє "Урядовий портал".

За його словами, новий природо-заповідний об’єкт буде створено на території Бериславського району Херсонської області. До його складу буде включено 12261,14 гектара земель державної власності.

"Це унікальний для Правобережжя масив цілинних Понтичних типчаково-ковилових степів, з різноманіттям рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, який визнаний об’єктом Смарагдової мережі", - зазначив міністр.

Відповідно до указу протягом 2019-2021 років у постійне користування Національному природному парку "Кам’янська Січ" має бути надано 6013,241 гектара земель, у тому числі з вилученням у землекористувачів, та розроблено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, оформлено речові права на земельні ділянки, а також розроблено проект землеустрою з організації та встановлення меж території національного природного парку тощо.

Варто зазначити, що саме на території майбутнього національного природного парку похований кошовий отаман Запорозької Січі, видатний військовий і політичний діяч, який створив та очолив Кам'янську Січ, Кость Гордієнко.

Нагадаємо, що в Україні хочуть ввести адмінвідповідальність за використання диких тварин у цирках.

 

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10 01 2019 23:06
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