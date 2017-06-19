На Хмельниччині чиновника облради затримали на хабарі в $50 тис
Операцію провели поліцейські і працівники Національного антикорупційного бюро України, повідомляє сайт Нацполіції.
Чиновника затримали у власному готелі. Гроші він вимагав від керівника комунального закладу.
"Вказану суму коштів чиновник облради вимагав за перебування керівника на посаді, продовження договору на роботу, позитивні висновки комісії з перевірки стану будівництва об'єкта, а також продовження фінансування капітального будівництва на суму понад 23 мільйони гривень", - сказано в повідомленні.
Санкція статті 368 КК України, за якою розслідується кримінальне провадження (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.
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