На Хмельниччині чиновника облради затримали на хабарі в $50 тис

Правоохоронці затримали посадовця однієї з постійно чинних комісій з питань будівництва Хмельницької обласної ради на хабарі 50 тисяч доларів.

Операцію провели поліцейські і працівники Національного антикорупційного бюро України, повідомляє сайт Нацполіції.

Чиновника затримали у власному готелі. Гроші він вимагав від керівника комунального закладу.

"Вказану суму коштів чиновник облради вимагав за перебування керівника на посаді, продовження договору на роботу, позитивні висновки комісії з перевірки стану будівництва об'єкта, а також продовження фінансування капітального будівництва на суму понад 23 мільйони гривень", - сказано в повідомленні.

Санкція статті 368 КК України, за якою розслідується кримінальне провадження (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.