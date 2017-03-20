На Хмельниччині чиновники в ході держзакупівель незаконно розтратили 3 млн грн

Службові особи однієї з територіальних громад Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, незаконно витратили близько 3 млн гривень з держбюджету.

"Встановлено, що службові особи однієї з територіальних громад області, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, неправомірно уклали договори купівлі робіт за державні кошти, на підставі яких з бюджету незаконно витрачено близько 3 млн гривень", - повідомляє прес-служба прокуратури області.

Під час державних закупівель, проведених в 2015 році, підприємство запропонувало найнижчу вартість робіт по реконструкції систем каналізації та очистки стічних вод - близько 7 млн ​​грн. У листопаді того ж року на зазначену суму з переможцем укладено договір, повідомили в прокуратурі.

"У 2016 році, в порушення вимог законодавства, посадові особи безпідставно збільшили бюджетні витрати, уклавши з тим же товариством ще два договори про виконання на тому ж об'єкті додаткових робіт загальною вартістю близько 3 млн грн", - йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому, за інформацією прокуратури, необхідність виконання цих робіт передбачалася в договорі, укладеному в 2015 році, а тому посадові особи повинні були б вимагати від підприємства виконання попередньо взятих на себе зобов'язань в повному обсязі.

За цим фактом прокуратурою області розпочато кримінальне провадження.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у хабарництві керівника одного з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.