На Хмельниччині до іномарки київського підприємця прикріпили гранату, – ФОТО

Вибухотехніки на Хмельниччині обстежили автомобіль 47-річного жителя Києва та вилучили предмет, схожий на ручну гранату.

"15 квітня після обіду до Старокостянтинівського відділу поліції звернувся 47-річний житель Києва. Чоловік повідомив про підозрілий предмет, прив'язаний до вихлопної труби автомобіля "Фольксваген Туарег", – повідомляє прес-служба Національної поліції.

Громадянин, який займається підприємництвом у столиці, приїхав на Великдень до сестри у Старокостянтинів. Припаркувавшись, він звернув увагу на підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля. Виявлена річ була закріплена за допомогою мотузки, скотчу та будівельних пластикових хомутиків. Зовні вона дуже нагадує боєприпас.



Фото: npu.gov.ua

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Вибухотехніки обстежили авто та вилучили металевий предмет, схожий на ручну бойову гранату РГД-5. Зараз вилучений предмет направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України у Хмельницькій області.

Відкрито кримінальне провадження за п. 5 ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, в селищі Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області біля кафе, розташованому на центральній вулиці населеного пункту, молодий чоловік кинув на землю гранату, у результаті чого за медичною допомогою звернулися 16 осіб.

У Харківській області внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще двох його товаришів шпиталізували з травмами різного ступеня тяжкості.