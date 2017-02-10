На Хмельниччині на хабарі погоріла керівник держпідприємства
Про це повідомляє Національна поліція України.
"2 жовтня, під час одержання неправомірної вигоди керівника держпідприємства затримали працівники обласного управління захисту економіки Національної поліції, слідчого управління Нацполіції в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області. Правоохоронці вилучили 1500 доларів США, які вона одержала за вирішення земельного питання", - йдеться у повідомленні.
На теперішній час проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, що в Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків