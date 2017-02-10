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На Хмельниччині на хабарі погоріла керівник держпідприємства

Правоохоронці вилучили 1500 доларів
Правоохоронці стверджують, що директор держпідприємства пообіцяла громадянину вирішити земельне питання та вплинути на посадовців однієї з міськрад, але за $1500
На Хмельниччині на хабарі погоріла керівник держпідприємства Фото: rbc.ua

Про це повідомляє Національна поліція України.

"2 жовтня, під час одержання неправомірної вигоди керівника держпідприємства затримали працівники обласного управління захисту економіки Національної поліції, слідчого управління Нацполіції в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області. Правоохоронці вилучили 1500 доларів США, які вона одержала за вирішення земельного питання", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час проводяться слідчі дії.  Вирішується питання щодо затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, що в Харкові викрили на хабарі завідувача кафедри одного з провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ).

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02 10 2017 23:22
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