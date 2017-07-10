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На Хмельниччині підлітка вбило струмом біля школи

Поліція з‘ясовує, чи має місце у цій ситуації службова недбалість
У Хмельницькій області поліція розслідує смерть підлітка, якого вбило електричним струмом неподалік школи.
На Хмельниччині підлітка вбило струмом біля школи Фото: npu.gov.ua

Інцидент стався в одному з сіл Новоушицького району, повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Під час гри з однолітками неподалік від школи 13-річний хлопчик шляхом вільного доступу проник до трансформаторної будки, де його вразило електрострумом напругою у 10 тисяч Вт. Дитина загинула на місці", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – стаття 115 Кримінального кодексу України.

"Поліцейські наразі з‘ясовують, яким чином хлопчик міг потрапити в будку, і чи має місце у цій ситуації службова недбалість відповідальних осіб", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у Рівненській області з високовольтної електроопори рятували 13-річного хлопця.

У Харкові 12- і 13-річний хлопці постраждали від удару струмом.

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07 10 2017 21:00
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