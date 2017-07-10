На Хмельниччині підлітка вбило струмом біля школи
Інцидент стався в одному з сіл Новоушицького району, повідомляє прес-служба обласної поліції.
"Під час гри з однолітками неподалік від школи 13-річний хлопчик шляхом вільного доступу проник до трансформаторної будки, де його вразило електрострумом напругою у 10 тисяч Вт. Дитина загинула на місці", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – стаття 115 Кримінального кодексу України.
"Поліцейські наразі з‘ясовують, яким чином хлопчик міг потрапити в будку, і чи має місце у цій ситуації службова недбалість відповідальних осіб", – наголосили у відомстві.
Нагадаємо, у Рівненській області з високовольтної електроопори рятували 13-річного хлопця.
У Харкові 12- і 13-річний хлопці постраждали від удару струмом.
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