На Хмельниччині підлітка вбило струмом біля школи

У Хмельницькій області поліція розслідує смерть підлітка, якого вбило електричним струмом неподалік школи.

Інцидент стався в одному з сіл Новоушицького району, повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Під час гри з однолітками неподалік від школи 13-річний хлопчик шляхом вільного доступу проник до трансформаторної будки, де його вразило електрострумом напругою у 10 тисяч Вт. Дитина загинула на місці", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація – стаття 115 Кримінального кодексу України.

"Поліцейські наразі з‘ясовують, яким чином хлопчик міг потрапити в будку, і чи має місце у цій ситуації службова недбалість відповідальних осіб", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у Рівненській області з високовольтної електроопори рятували 13-річного хлопця.

У Харкові 12- і 13-річний хлопці постраждали від удару струмом.