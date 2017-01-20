Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Хмельниччині лебедів врятували із замерзлої водойми

Рятувальники передали 50 кг вівса для підгодівлі лебедів
Небайдужі громадяни села Клубівка Хмельницької області звернулися з проханням до працівників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ізяслава врятувати лебедів, які перебували на вкритій льодом водоймі 19 січня.
На Хмельниччині лебедів врятували із замерзлої водойми Фото: ДержНС у Хмельницькій обасті

Прибувши до водойми, рятувальники за допомогою спеціального інструменту звільнили примерзлих до льоду птахів і на човні доставили їх на берег. Про це повідомляє прес-центр ДержНС.


Фото: прес-центр ДСНС

Згодом врятованого пернатого було передано представникам Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Ізяславському районі для відігрівання і подальшого догляду. Також рятувальники передали 50 кг вівса для підгодівлі лебедів, що залишилися на водоймі.

Раніше, у Київській обл. патрульні врятували вмерзлого в лід лебедя.

Нагадаємо, на озері Сасик-Сиваш під Євпаторією в окупованому Криму лебеді опинилися в крижаному полоні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat