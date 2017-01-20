CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНебайдужі громадяни села Клубівка Хмельницької області звернулися з проханням до працівників 13-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ізяслава врятувати лебедів, які перебували на вкритій льодом водоймі 19 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хмельниччині лебедів врятували із замерзлої водойми
Рятувальники передали 50 кг вівса для підгодівлі лебедів
Фото: ДержНС у Хмельницькій обасті
Прибувши до водойми, рятувальники за допомогою спеціального інструменту звільнили примерзлих до льоду птахів і на човні доставили їх на берег. Про це повідомляє прес-центр ДержНС.
Фото: прес-центр ДСНС
Згодом врятованого пернатого було передано представникам Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Ізяславському районі для відігрівання і подальшого догляду. Також рятувальники передали 50 кг вівса для підгодівлі лебедів, що залишилися на водоймі.
Раніше, у Київській обл. патрульні врятували вмерзлого в лід лебедя.
Нагадаємо, на озері Сасик-Сиваш під Євпаторією в окупованому Криму лебеді опинилися в крижаному полоні.
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