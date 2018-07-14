НОВИНИУ Хмельницькій області з підозрою на отруєння грибами госпіталізовані три людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хмельниччині зафіксовано три випадки отруєння грибами
Дата госпіталізації і стан постраждалих не уточнюється
Фото: tut-cikavo.com
"З с. Шевченкове Ярмолинецького району Хмельницької області в центральну районну лікарню поступило троє осіб з підозрою на отруєння грибами. Серед постраждалих 61-річний чоловік і дві жінки 30 і 42 років", - наголошується у повідомленні ДержНС.
Дата госпіталізації і стан постраждалих не уточнюється.
Нагадаємо, що в одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2018 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії