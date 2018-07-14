На Хмельниччині зафіксовано три випадки отруєння грибами

Дата госпіталізації і стан постраждалих не уточнюється

У Хмельницькій області з підозрою на отруєння грибами госпіталізовані три людини.

"З с. Шевченкове Ярмолинецького району Хмельницької області в центральну районну лікарню поступило троє осіб з підозрою на отруєння грибами. Серед постраждалих 61-річний чоловік і дві жінки 30 і 42 років", - наголошується у повідомленні ДержНС.

Дата госпіталізації і стан постраждалих не уточнюється.

Нагадаємо, що в одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів.