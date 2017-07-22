На Хмельниччині жінка захворіла на ботулізм після вживання рибної консерви

Жителька Хмельницької області захворіла на ботулізм після вживання рибної консерви "кілька в томаті" промислового виробництва.

59-річну жінку госпіталізували з діагнозом "ботулізм, середня форма важкості", інформують "Українські новини" з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зі слів жительки Хмельниччини, вона вживала консервовану продукцію домашнього виготовлення "тушонка зі свинини" і рибну консерву промислового виробництва "кілька в томаті".

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У Держпродспоживслужбі також підкреслили, що 10 липня було дано доручення по збору інформації серед операторів ринку харчових продуктів щодо дотримання ветеринарно санітарних вимог та санітарного законодавства.

У регіонах створені робочі групи з перевірки місць несанкціонованої торгівлі рибною продукцією, активізовано роботу комісійних обстежень установ продовольчої торгівлі і громадського харчування на предмет дотримання ветеринарно-санітарних вимог і вимог санітарного законодавства, місць стихійної торгівлі.

Нагадаємо, що з початку року в Україні на ботулізм захворіли 90 людей, дев'ять з цих випадків - зі смертельним результатом.