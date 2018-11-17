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На Хмельницькій АЕС екстрено вимкнули енергоблок

Радіаційний стан, як зазначається, перебуває на рівні норми
У суботу, 17 листопада, о 3:03 ночі енергоблок №2 Хмельницької АЕС від'єднали від енергомережі.
На Хмельницькій АЕС екстрено вимкнули енергоблок Фото: ye.ua

Як повідомляють у прес-центрі "Енергоатому", енергоблок відключили згідно з поданою заявкою для виконання віброналагодження турбогенератора.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", – зазначили в "Енергоатомі".

Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. В її складі працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.

Нагадаємо, у серпні енергоблок №2 Хмельницької АЕС від'єднували від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.

На початку вересня другий енергоблок відключали для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.

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17 11 2018 22:59
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