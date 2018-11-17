На Хмельницькій АЕС екстрено вимкнули енергоблок
Як повідомляють у прес-центрі "Енергоатому", енергоблок відключили згідно з поданою заявкою для виконання віброналагодження турбогенератора.
"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", – зазначили в "Енергоатомі".
Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. В її складі працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.
Нагадаємо, у серпні енергоблок №2 Хмельницької АЕС від'єднували від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.
На початку вересня другий енергоблок відключали для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.
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