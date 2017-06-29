На Хортиці відкрили святилище, старіше за Стоунхендж
Святилище на Хортиці, що представляє собою кілька кіл каменів з одним вищим каменем, знаходиться на території острова в районі балки Каракайка. Цей пам'ятник епохи бронзи було виявлено випадково кілька років тому співробітником заповіднику Дмитром Никоненком і до сьогоднішнього дня він перебував у процесі музеєфікації, повідомляє "Укрінформ".
За словами заввідділом Національного заповідника "Хортиця" Сергія Дударенка, що брав участь у відкритті нового об'єкту, на сьогодні на території острова Хортиця вченими відкритий цілий комплекс подібних святилищ.
"Воно старше, ніж Стоунхендж. В цілому комплекс цих святилищ - це елемент арійського сакрального простору. Такі святилища виявлені і в Корнуеллі у Великій Британії, і в Бретані у Франції, і на Кольському півострові. Концентрація подібних святилищ на острові Хортиця дає можливість говорити про те, що Хортиця могла бути сакральним центром, якщо можна так сказати - "Меккою епохи бронзи", - констатував Дударенко.
Згідно з офіційними даними Національного заповідника "Хортиця", на сьогодні найбільш цікавими з уже досліджених об'єктів-святилищ Хортиці є святилище-обсерваторія на висоті Брагарня, культовий комплекс близько балки Велика Молодняга, "Чорний камінь", що зберігається в Музеї історії запорізького козацтва і комплекс "Скіфський стан", що представляє собою кургани і збори кам'яних виробів - лапідарій.
Нагадаємо, що на березі Дністра знайшли бивень мамонта віком 22 тисячі років.
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