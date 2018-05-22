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На Хрещатику демонтували банери "Газпрому"

КМДА погодила це питання з УЄФА
Київська міська державна адміністрація домовилася з УЄФА про демонтаж рекламних матеріалів російської компанії "Газпром" на фіналі Ліги чемпіонів у Києві.
На Хрещатику демонтували банери "Газпрому" Фото: ТАСС

Про це повідомив уповноважений від Київміськадміністрації з питань підготовки до фіналу Андрій Мірошниченко на своїй сторінці у Facebook.

"Масові акції спротиву, акти вандалізму і графіті-шоу скасовуються. УЄФА погодився з позицією КМДА про неприйнятність використання логотипів "Газпрому" навіть як інформації про партнерів Ліги чемпіонів. Усе прибрано", - написав Мірошниченко.

За його словами, в цей час готується нове оформлення, яким замінять демонтоване.

Згідно з угодою між УЄФА та КМДА, УЄФА має право розміщувати логотипи і матеріали всіх спонсорів і партнерів. "Газпром" є також титульним спонсором трьох футбольних клубів: санкт-петербурзького "Зеніту", німецького "Шальке", сербської "Црвени Звезди", офіційним глобальним енергетичним партнером англійського FC Chelsea.

Нагадаємо, що УЄФА компенсує Києву 100 тис. євро за впровадження безкоштовного проїзду для вболівальників з квитками на фінальні матчі, які відбудуться в Києві з 26 до 27 травня, чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів 2018 року та акредитованих осіб.

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22 05 2018 11:35
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