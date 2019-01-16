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На Хрещатику горить будівля, - ФОТО

Будівля розташована за готелем "Дніпро" біля Європейської площі
На головній вулиці Києва - Хрещатку горить нежитлова будівля.
На Хрещатику горить будівля, - ФОТО Фото: pravda.com.ua

Про це "Українські правді" повідомили у прес-службі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація до рятівників надійшла о 15:21.Будівля розташована за адресою Хрещатик 1/2.

За даними ДСНС, будинок відселений. Іншої інформації у ДСНС поки не надають.

Будівля, про яку йдеться, розташована за готелем "Дніпро" біля Європейської площі.

Нагадаємо, на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.

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16 01 2019 16:34
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