CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа головній вулиці Києва - Хрещатку горить нежитлова будівля.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хрещатику горить будівля, - ФОТО
Будівля розташована за готелем "Дніпро" біля Європейської площі
Фото: pravda.com.ua
Про це "Українські правді" повідомили у прес-службі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інформація до рятівників надійшла о 15:21.Будівля розташована за адресою Хрещатик 1/2.
За даними ДСНС, будинок відселений. Іншої інформації у ДСНС поки не надають.
Будівля, про яку йдеться, розташована за готелем "Дніпро" біля Європейської площі.
Нагадаємо, на території Києво-Печерської лаври загорілася окрема двоповерхова будівля, де проводилася реконструкція. Пожежу вдалося загасити лише через три години, вогонь знищив близько 400 кв. м, у тому числі перекриття між дахом і другим поверхом. Постраждалих і загиблих у результаті пожежі немає.
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16 01 2019 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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