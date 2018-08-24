Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Хрещатику почався військовий парад "Марш нової армії", - ВІДЕО

О 10:00 на Майдан прибув Президент Петро Порошенко
У Києві розпочалися урочистості з нагоди 27-річчя Незалежності та 100-річчя української державності.
На Хрещатику почався військовий парад "Марш нової армії", - ВІДЕО Фото: president.gov.ua

Військовий парад, приурочений до 27-ї річниці незалежності України, почався в Києві. О 9:50 шеренги військових вишикувалися вздовж проїжджої частини на Майдані Незалежності. О 10:00 на Майдан прибув Президент Петро Порошенко, військові підняли Державний прапор, після чого пролунав Державний гімн.

О 10:10 на Майдан Незалежності прибув міністр оборони Степан Полторак, разом з командувачем сухопутний військ вони об'їхали шеренги військових, використовуючи вітання "Слава Україні - Героям слава".

Згодом слово взяв Президент України Петро Порошенко, а опісля розпочалася церемонія нагородження.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2018 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.