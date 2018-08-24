На Хрещатику почався військовий парад "Марш нової армії", - ВІДЕО

У Києві розпочалися урочистості з нагоди 27-річчя Незалежності та 100-річчя української державності.

Військовий парад, приурочений до 27-ї річниці незалежності України, почався в Києві. О 9:50 шеренги військових вишикувалися вздовж проїжджої частини на Майдані Незалежності. О 10:00 на Майдан прибув Президент Петро Порошенко, військові підняли Державний прапор, після чого пролунав Державний гімн.

О 10:10 на Майдан Незалежності прибув міністр оборони Степан Полторак, разом з командувачем сухопутний військ вони об'їхали шеренги військових, використовуючи вітання "Слава Україні - Героям слава".

Згодом слово взяв Президент України Петро Порошенко, а опісля розпочалася церемонія нагородження.