CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві розпочалися урочистості з нагоди 27-річчя Незалежності та 100-річчя української державності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Хрещатику почався військовий парад "Марш нової армії", - ВІДЕО
О 10:00 на Майдан прибув Президент Петро Порошенко
Фото: president.gov.ua
Військовий парад, приурочений до 27-ї річниці незалежності України, почався в Києві. О 9:50 шеренги військових вишикувалися вздовж проїжджої частини на Майдані Незалежності. О 10:00 на Майдан прибув Президент Петро Порошенко, військові підняли Державний прапор, після чого пролунав Державний гімн.
О 10:10 на Майдан Незалежності прибув міністр оборони Степан Полторак, разом з командувачем сухопутний військ вони об'їхали шеренги військових, використовуючи вітання "Слава Україні - Героям слава".
Згодом слово взяв Президент України Петро Порошенко, а опісля розпочалася церемонія нагородження.
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