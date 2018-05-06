CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ24-річного жителя села Витвиця в Івано-Франківській області засуджено до п'яти років позбавлення волі за вбивство двох собак.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Івано-Франківщині чоловік отримав п'ять років за вбивство двох собак
Чоловік перебував на випробувальному терміні за крадіжку
Фото: dogtricks.ru
4 січня 2018 року чоловік вживав спиртні напої в сусідки і вирішив убити тварин за те, що вони раніше гавкали на нього. Взявши сокиру, він зарубав собак і сховав їх трупи по будах, повідомляє місцеве видання "Галка".
Долинський районний суд Івано-Франківської області розцінив це як жорстоке поводження з тваринами. Оскільки чоловік перебував на випробувальному терміні за вчинену раніше крадіжку, його засудили до позбавлення волі на термін 5 років.
Нагадаємо, що у Львові затримали 48-річного чоловіка, який убив собаку, побив дружину і кинувся на патрульного з ножем.
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05 06 2018 12:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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