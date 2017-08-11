На Івано-Франківщині чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку та вкрав її телефон

На Івано-Франківщині чоловік напав на дев'ятирічну дівчинку, коли та йшла зі школи по залізничній колії, та задовольнив свої статеві пристрасті неприроднім шляхом.

"Подія трапилася вчора, 7 листопада, близько 14 години, коли дев'ятирічна дівчинка йшла зі школи по залізничній колії. Неподалік її додому на школярку напав невідомий чоловік, який вчинив задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом і заволодів мобільним телефоном дитини", - повідомляє Відділ комунікації поліції Івано-Франківської області.

Після чого, дівчинка самотужки змогла вирватись від зловмисника, побігла додому та розказала про все своїй матері, яка відразу ж зателефонувала до поліції.

"Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи Калуського відділу поліції та проведеними пошуковими заходами через півтори години після повідомлення правоохоронці встановили особу нападника, 28-річного жителя Рожнятівського району, та затримали його неподалік місця скоєння кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цими фактами розслідуються кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 153 (Насильнецьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

З потерпілою дівчинкою спілкуються психологи.

Нагадаємо, що в Україні на початку місяця були зґвалтованими дві дівчинки.