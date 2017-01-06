На Івано-Франківщині командира роти військової частини Нацгвардії спіймали на хабарі

Командир роти вимагав хабара і за це обіцяв, що не буде вживати до підлеглих дисциплінарних заходів за порушення військової дисципліни

Командира роти однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області затримали за систематичне хабарництво.

"Протягом квітня-травня поточного року співробітники військової прокуратури і СБУ задокументували 4 факти вимагання і отримання в загальній кількості 5 тисяч грн. неправомірної вигоди командиром роти від своїх підлеглих. Командир роти вимагав хабара і за це обіцяв, що не буде вживати до підлеглих дисциплінарних заходів за порушення військової дисципліни", - повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону.

30 травня командира роти затримали під час одержання чергової частини неправомірної вигоди від солдата чергової частини в сумі 1500 грн.

Військовослужбовець затриманий у порядку статті 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачене частиною 3 статті 368 (отримання неправомірної вигоди, що поєднане з вимаганням) КК України.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримала на хабарі військового лікаря у районі проведення АТО.