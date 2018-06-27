На Івано-Франківщині медик задушив жінку через суперечку про Савченко

Долинський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок 69-річному чоловікові, який задушив 79-річну жінку і кілька днів ховав тіло під килимом.

Суд з'ясував, що чоловік убив жінку, з якою жив у її будинку близько 10 років. Обвинувачений свою вину визнав.

Чоловік розповів, що в день убивства він збирався їхати в місто Долина, щоб придбати зерно для домашньої худоби. Взяв візок та поставив його на кухні, однак відразу поїхати не зміг, оскільки пішов сніг, і жінка запропонувала йому якийсь час зачекати, допоки мине негода. Вони разом сіли пити чай на кухні.

У цей час по радіо йшла передача про Надію Савченко. Чоловік сказав жінці, що Савченко не викликає в нього довіру.

"Після цього між ними виникла суперечка в ході якої потерпіла почала його звинувачувати у відсутності в нього патріотизму, назвавши його "москаль" та вказуючи про те, що його мама є росіянкою за національністю. Під час цієї сварки жінка плюнула йому в обличчя та пішла в напрямку вікна кімнати. Обурившись на це він підійшов ззаду до неї та вдарив рукою в область шиї, від чого потерпіла впала обличчям вниз. Після цього він сів зверху на неї, взяв з візка мотузку та накинув їй на шию і почав стискати. Наміру позбавити життя потерпілої він не мав, намагався просто її "придушити", – зазначається у судовому вироку.

Коли чоловік зрозумів, що жінка не подає ознак життя, почав робити їй штучне дихання, однак це не дало результатів. Він взяв померлу на руки, виніс в окрему кімнату та накрив килимком. Швидку медичну допомогу чоловік не викликав, оскільки, як зазначається, вже знав, що потерпіла мертва.

Через кілька днів до будинку прийшла знайома потерпілої. Чоловік сказав, що телефон жінки несправний, а сама вона поїхала в лікарню в Івано-Франківськ.

Згодом до будинку прийшли працівники поліції і виявили труп.

Обвинувачений, як встановив суд, за освітою – медик, працював лікарем-терапевтом, знав, що в жінки є проблеми зі здоров'ям та те, що вчинене ним може призвести до смерті.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві і засудив його до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові через борг у $100 тисяч розстріляли родину: мати і батько загинули, дитина отримала поранення.