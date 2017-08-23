На Івано-Франківщині під мостом знайшли вибухівку
"На телефон довіри Управління СБ України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від місцевого жителя про помічений підозрілий предмет під пішохідним мостом в обласному центрі через річку Бистрицю-Солотвинську до села Загвіздя", - повідомляє СБУ у Facebook.
"Слідчо-оперативна група правоохоронців, яка виїхала на місце події, виявила предмет, схожий на тротилову шашку з вибуховим механізмом. Вибухотехніки знешкодили небезпечну знахідку на місці, підірвавши її", - додають у службі.
Як зазначено у повідомленні, зараз вирішують, чи відкривати кримінальне провадження, щоб провести експертизи та встановити обставини інциденту.
Нагадаємо, що в неділю, 2 липня, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.
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