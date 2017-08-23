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На Івано-Франківщині під мостом знайшли вибухівку

Підозрілий предмет помітили під пішохідним мостом в обласному центрі через річку Бистрицю-Солотвинську до села Загвіздя
Служба безпеки знайшла вибуховий пристрій під пішохідним мостом в Івано-Франківській області.
На Івано-Франківщині під мостом знайшли вибухівку Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"На телефон довіри Управління СБ України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від місцевого жителя про помічений підозрілий предмет під пішохідним мостом в обласному центрі через річку Бистрицю-Солотвинську до села Загвіздя", - повідомляє СБУ у Facebook.

"Слідчо-оперативна група правоохоронців, яка виїхала на місце події, виявила предмет, схожий на тротилову шашку з вибуховим механізмом. Вибухотехніки знешкодили небезпечну знахідку на місці, підірвавши її", - додають у службі.

Як зазначено у повідомленні, зараз вирішують, чи відкривати кримінальне провадження, щоб провести експертизи та встановити обставини інциденту.

Нагадаємо, що в неділю, 2 липня, на території школи №15 у Львові виявили саморобний вибуховий пристрій.

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23 08 2017 14:38
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