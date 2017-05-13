На Івано-Франківщині пожежа забрала життя двох 3-річних дітей та їхньої мати

У п'ятницю, 12 травня, в селі Березівка, яке розташоване за декілька кілометрів від Івано-Франківська, сталася пожежа, в якій загинули двоє 3-річних дітей та їхня 35-річна мати.

Повідомлення про пожежу надійшло о 18:35. Рятувальники приїхали до палаючої будівлі о 18:51, повідомляє прес-служба ДержНС.

До цього часу сусіди винесли на вулицю жінку і дітей, всі троє були мертві. На пожежі травмувався також 33-річний чоловік, брат загиблої.



Фото: dsns.gov.ua

Вогонь не завдав великої шкоди будинку, пожежники загасили його менш ніж за 20 хвилин.

Нагадаємо, що в столичній квартирі стався вибух, чоловік і жінка дістали опіки, проте від госпіталізації відмовилися.