CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 12 травня, в селі Березівка, яке розташоване за декілька кілометрів від Івано-Франківська, сталася пожежа, в якій загинули двоє 3-річних дітей та їхня 35-річна мати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Івано-Франківщині пожежа забрала життя двох 3-річних дітей та їхньої мати
Вони задихнулися продуктами горіння
Фото: dsns.gov.ua
Повідомлення про пожежу надійшло о 18:35. Рятувальники приїхали до палаючої будівлі о 18:51, повідомляє прес-служба ДержНС.
До цього часу сусіди винесли на вулицю жінку і дітей, всі троє були мертві. На пожежі травмувався також 33-річний чоловік, брат загиблої.
Фото: dsns.gov.ua
Вогонь не завдав великої шкоди будинку, пожежники загасили його менш ніж за 20 хвилин.
Нагадаємо, що в столичній квартирі стався вибух, чоловік і жінка дістали опіки, проте від госпіталізації відмовилися.
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