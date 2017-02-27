На Івано-Франківщині російське радіо незаконно працювало без ліцензії
Про станцію, яка мовить без ліцензії, стало відомо місцевому офісу Національної ради з питань телерадіомовлення 13 лютого.
"Моя робота – зафіксувати порушення та написати відповідні звернення. Я не настільки обізнаний в релігії, щоб сказати, яка саме це течія. Але радіо російськомовне. Я знаю, де встановлені передавач і антена, вони не ховаються. Пройшло два тижні, та незаконне радіо досі працює. Правоохоронні органи мали б припинити це одразу, бо немає дозволів і ліцензії на мовлення. Мали б просто вилучити обладнання та зупинити мовлення", - пояснив ситуацію представник офісу Ігор Маслов, повідомляє "Репортер".
Управління ж Служби безпеки прокоментувало ситуацію з нелегальним мовником. Так, в спецслужбі відзначили, що співробітники Національної поліції та Нацради з питань телерадіомовлення розслідують ситуацію.
Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 9 лютого оштрафувала ТОВ "Телерадіокомпанія" Шансон", КК "ТІР "ЮТАР" ("Kiss FM") та інші радіостанції за порушення закону про виконання квот на обсяг пісень і ведення ефіру українською мовою.
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