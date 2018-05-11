На Івано-Франківщині у психоневрологічному інтернаті пацієнтів не пускають у новий туалет

Фактично ці санвузли з новим ремонтом функціонують як музей – їх показують відвідувачам, зазначають у Омбудсмана

Монітори Національного превентивного механізму виявили низку порушень прав людини в Снятинському психоневрологічному інтернаті та Коршівському геріатричному пансіонаті.

Так, у Снятинському психоневрологічному інтернаті у відділенні №2 перебувало четверо підопічних у замкненій кімнаті. Для справляння фізіологічних потреб їм залишили пластмасове відро, випорожнення не виносили. На харчоблоках виявлено нестачу продуктів для приготування страв у день візиту. Також у приміщенні для персоналу знайдено привласнені продукти харчування, повідомляє прес-служба Омбудсмана.

У Коршівському геріатричному пансіонаті у вечірній і нічний час на 50 підопічних залишається два працівники – чергова медична сестра і молодша медична сестра. До того ж до інтернату скеровують осіб із психічними розладами, зазначають монітори. На час візиту із 46 підопічних 22 переведено з психоневрологічних інтернатів.

Також монітори виявили неналежний рівень медичної допомоги. За наполяганням персоналу підопічний після лікування в стаціонарі купував за власні кошти медикаменти, які є в пансіонаті. Під часу огляду в одного з підопічних виявили пухлину, однак не провели жодного обстеження. Іншому підопічному виписали рецепт на придбання окулярів, але ніхто з персоналу не їх не придбав.

Водночас під час візиту до Снятинського психоневрологічного інтернату монітори зазначили, що після об’єднання дитячого будинку-інтернату і психоневрологічного інтернату в одну установу відбулося покращення матеріальної бази. Відремонтовані житлові приміщення, у відділенні №1 усі ліжка замінені, розпочато ремонтні роботи в житлових кімнатах. Житловий корпус відділення №2 обладнано пандусом, відремонтовано санвузли і кімнати, харчоблок тощо.

При цьому підопічним відділення №2 не дозволено користуватися санітарними вузлами на першому поверсі, які облаштовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Фактично ці санвузли з новим ремонтом функціонують як музей – їх показують відвідувачам, зазначають у Омбудсмана.

За результатами візитів звіти будуть надіслані керівництву Івано-Франківської області.

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