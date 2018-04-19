На Івано-Франківщині в ДТП з автобусом та легковиком загинула одна людина, 12 постраждали

В Івано-Франківській області сталася ДТП за участю рейсового автобуса і легкового автомобіля, внаслідок чого загинула людина.

Всього в автобусі перебувало 23 людини, 14 з яких - діти, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"У результаті ДТП пасажир автобуса 1975 р.н. загинув на місці події. Водія автомобіля і 11 пасажирів автобуса, з яких четверо дорослих і семеро дітей 2003 р.н., автомобілем швидкої медичної допомоги доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Працівники пожежно-рятувальної служби вилучили тіло загиблого з автобуса і відключили акумуляторні батареї транспортних засобів, щоб запобігти загорянню.

Начальник обласного управління ДержНС Володимир Чернецький уточнив у Facebook, що автобус викинуло за межі проїжджої частини після зіткнення з легковим авто. За попередніми даними, автомобіль виїхав на зустрічну смугу.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці. Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.