На Івано-Франківщині в ДТП загинули чотири людини
"У п'ятницю в 16:41 поблизу с. Підкамінь Рогатинського району внаслідок зіткнення приватного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло 4 особи (водій та пасажири мікроавтобуса)", – йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Наголошується, що підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснив деблокацию тіл загиблих.
За попередньою інформацією, водій "Фольксвагена" при обгоні перетнув подвійну суцільну лінію, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з тягачем, яким керував 67-річний мешканець Рогатина.
Нагадаємо, що на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії