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На Івано-Франківщині в ДТП загинули чотири людини

За попередньою інформацією, водій "Фольксвагена" при обгоні перетнув подвійну суцільну лінію, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з тягачем
В Івано-Франківській області поблизу с. Підкамінь Рогатинського району зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, внаслідок чого загинули чотири людини.
На Івано-Франківщині в ДТП загинули чотири людини Фото: kurs.if.ua

"У п'ятницю в 16:41 поблизу с. Підкамінь Рогатинського району внаслідок зіткнення приватного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло 4 особи (водій та пасажири мікроавтобуса)", – йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснив деблокацию тіл загиблих.

За попередньою інформацією, водій "Фольксвагена" при обгоні перетнув подвійну суцільну лінію, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з тягачем, яким керував 67-річний мешканець Рогатина.

Нагадаємо, що на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула.

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14 07 2018 13:16
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