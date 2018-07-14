На Івано-Франківщині в ДТП загинули чотири людини

За попередньою інформацією, водій "Фольксвагена" при обгоні перетнув подвійну суцільну лінію, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з тягачем

В Івано-Франківській області поблизу с. Підкамінь Рогатинського району зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, внаслідок чого загинули чотири людини.

"У п'ятницю в 16:41 поблизу с. Підкамінь Рогатинського району внаслідок зіткнення приватного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло 4 особи (водій та пасажири мікроавтобуса)", – йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснив деблокацию тіл загиблих.

За попередньою інформацією, водій "Фольксвагена" при обгоні перетнув подвійну суцільну лінію, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з тягачем, яким керував 67-річний мешканець Рогатина.

Нагадаємо, що на Закарпатті голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, перебуваючи за кермом Jeep Grand Cherokee у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок. Унаслідок ДТП одна з постраждалих загинула.