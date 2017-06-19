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На Івано-Франківщині військовий збив дитину та намагався заховати тіло

Міноборони проводить службове розслідування
В Івано-Франківській області затримано військовослужбовця Збройних сил України за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинула 10-річна дитина.
На Івано-Франківщині військовий збив дитину та намагався заховати тіло Фото: kurs.if.ua

Військовослужбовця підозрюють у спробі приховати наслідки ДТП, - повідомляють на сайті Міністерства оборони.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Також було призначено службове розслідування, за підсумками якого стосовно військовослужбовця буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляє місцеве видання "Курс", вчора 22-річний водій "Ауді" в селі Микуличин збив 10-річного хлопчика. Дитина загинула. Водій спробував приховати сліди злочину - взяв дитину в машину, щоб нібито відвезти в лікарню, але по дорозі залишив тіло на березі річки, а машину сховав.

Фото: kurs.if.ua

Правоохоронці знайшли і затримали водія, ним виявився військовослужбовець однієї з військових частин ЗСУ, старший солдат. Він показав місце, де залишив мертву дитину, і де заховав автомобіль.

Нагадаємо, у неділю ввечері в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода - невідомий на білому BMW врізався в терасу місцевого кафе.

 
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19 06 2017 14:13
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