На Івано-Франківщині з відпочинкового комплексу госпіталізували 34 особи через отруєння

За даними облдержадміністрації, всього в розважальному закладі перебувало близько 152 осіб

У Верховинську центральну райлікарню до вечора вівторка з ознаками харчового отруєння надійшло 34 осіб, які відпочивали в оздоровчому закладі "Сяйво Карпат" (с. Красноїлля Верховинського району), зокрема 25 - громадяни Польщі та Німеччини.

Станом на 18.00 у Верховинську ЦРЛ надійшло 26 дітей і 8 дорослих.

"Громадян Республіки Німеччина - 14 осіб, республіки Польща - 11 осіб і 9 українців. Стан постраждалих середньої і легкої тяжкості", - йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської облдержадміністрації.

За даними облдержадміністрації, всього в розважальному закладі перебувало близько 152 осіб. Причина отруєння людей і прізвища осіб встановлюються.

25 липня управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА повідомило, що 13 осіб, зокрема 11 іноземців, потрапили до лікарні з харчовим отруєнням. Всі, хто отруївся, відпочивали в оздоровчому закладі "Сяйво Карпат" в с.Красноїлля Верховинського району.

Станом на день кількість отруєних зросла до 16 осіб. Також стало відомо, що за цим фактом поліція почала кримінальне провадження за статтею "порушення санітарних правил".

"У прикарпатському містечку Верховина з підозрами на отруєння госпіталізовано 13 постраждалих, з них 11 іноземців. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину передбаченого ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", - зазначено в повідомленні головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

У поліції поінформували, що, за повідомленням медпрацівників Верховинської центральної районної лікарні, кількість осіб, які звернулися до них по допомогу, вже зросла до 16, їм діагностовано гострий гастроентероколіт (підозра на харчове отруєння). На місце події для з'ясування всіх обставин виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.

"Як попередньо встановлено, група осіб, яка заїхала в оздоровчий заклад с.Красноїлля Верховинського району 22 липня, з продуктів, привезених із собою, самостійно приготувала кондитерський виріб і вжила його. Як наслідок, до мед закладу по медичну допомогу зі скаргами на гострий біль у черевній порожнини звернулося 16 осіб, 13 з яких госпіталізовано. Серед них - 7 громадян Республіки Польща, 4 - Німеччини, 2 - українці", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Львівській області в таборі "Білий орел" отруїлися 11 людей.