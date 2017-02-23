CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Коломия, що в Івано-Франківській області, вночі 23 лютого згоріло наметове містечко 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Івано-Франківщині згоріло наметове містечко 10-ї гірничо-штурмової бригади
Під час пожежі лунали вибухи
Фото: соцмережі
Новостворена бригада розміщується на території старої військової частини по вулиці Моцарта. Але там ще триває ремонт казарми, тому для проживання військових використовують 50-місні намети, повідомляє сайт Івано-Франківської ОДА.
За даними обласного управління з питань цивільного захисту, згоріли 15 таких наметів, ще 15 вдалося врятувати.
Інформації про постраждалих поки що немає. У соцмережах пишуть, що під час пожежі лунали вибухи.
Нагажаємо, що двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі, що сталася вдень 18 лютого в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.
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23 02 2017 09:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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