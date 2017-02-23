Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Івано-Франківщині згоріло наметове містечко 10-ї гірничо-штурмової бригади

Під час пожежі лунали вибухи
У місті Коломия, що в Івано-Франківській області, вночі 23 лютого згоріло наметове містечко 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.
На Івано-Франківщині згоріло наметове містечко 10-ї гірничо-штурмової бригади Фото: соцмережі

Новостворена бригада розміщується на території старої військової частини по вулиці Моцарта. Але там ще триває ремонт казарми, тому для проживання військових використовують 50-місні намети, повідомляє сайт Івано-Франківської ОДА.

За даними обласного управління з питань цивільного захисту, згоріли 15 таких наметів, ще 15 вдалося врятувати.

Інформації про постраждалих поки що немає. У соцмережах пишуть, що під час пожежі лунали вибухи.

Нагажаємо, що двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі, що сталася вдень 18 лютого в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2017 09:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.