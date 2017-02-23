На Івано-Франківщині згоріло наметове містечко 10-ї гірничо-штурмової бригади

Під час пожежі лунали вибухи

У місті Коломия, що в Івано-Франківській області, вночі 23 лютого згоріло наметове містечко 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Новостворена бригада розміщується на території старої військової частини по вулиці Моцарта. Але там ще триває ремонт казарми, тому для проживання військових використовують 50-місні намети, повідомляє сайт Івано-Франківської ОДА.

За даними обласного управління з питань цивільного захисту, згоріли 15 таких наметів, ще 15 вдалося врятувати.

Інформації про постраждалих поки що немає. У соцмережах пишуть, що під час пожежі лунали вибухи.

Нагажаємо, що двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі, що сталася вдень 18 лютого в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.