На Каховському водосховищі потонула баржа з нафтою
Про це повідомила прес-служба управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Херсонській області.
Зазначається, що НП сталася о 6 годині ранку на акваторії Каховського водосховища між с. Каїри і с. Василівка Херсонської області.
В результаті інциденту стався розлив нафтопродуктів - довжина плями становить 6 кілометрів, ширина - 50-100 метрів. Вона рухається в напрямку до смт. Велика Лепетиха Херсонської області.
За інформацією відомства, фахівцями Херсонрибохорони здійснюється моніторинг стану водних біоресурсів на даній ділянці Каховського водосховища.
Нагадаємо, раніше у Босфорі навпіл розколовся турецький суховантаж, який возив сировину в Крим.
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