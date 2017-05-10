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На Каховському водосховищі потонула баржа з нафтою

Довжина нафтової плями становить 6 км
У Херсонській області, в акваторії Каховського водосховища, в четвер, 5 жовтня, потонула самохідна баржа Олександр Житник, з якої в воду вилилися нафтопродукти.
На Каховському водосховищі потонула баржа з нафтою Фото: ruboohrana.ks.ua

Про це повідомила прес-служба управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Херсонській області.

Зазначається, що НП сталася о 6 годині ранку на акваторії Каховського водосховища між с. Каїри і с. Василівка Херсонської області.

В результаті інциденту стався розлив нафтопродуктів - довжина плями становить 6 кілометрів, ширина - 50-100 метрів. Вона рухається в напрямку до смт. Велика Лепетиха Херсонської області.

За інформацією відомства, фахівцями Херсонрибохорони здійснюється моніторинг стану водних біоресурсів на даній ділянці Каховського водосховища.

Нагадаємо, раніше у Босфорі навпіл розколовся турецький суховантаж, який возив сировину в Крим.

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05 10 2017 22:58
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