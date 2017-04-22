На Канарських островах пором зіткнувся з пірсом: 13 постраждалих, – ВІДЕО
Про це повідомляє Аssociated Press з посиланням на владу Іспанії.
"13 пасажирів порома були поранені, коли пором врізався в хвилеріз в порту на Канарських островах", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в результаті події п'ятеро осіб доставили в лікарню. Інших пасажирів розмістили у готелях.
За інформацією представника компанії, якій належить човен, інцидент стався через припинення електроживлення.
На місці аварії був пошкоджений хвилеріз, також стався викид палива в море на площі 3 кв. км через пошкодження трубопроводу, який використовують для заправки суден.
Місцева влада попередила, що активізувала надзвичайний план боротьби з розливом палива.
Нагадаємо, 19 квітня, близько 4:00 ранку судно "Герої Арсеналу", яке йшло під прапором Панами, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.
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