На Канарських островах пором зіткнувся з пірсом: 13 постраждалих, – ВІДЕО

Також стався викид палива в море

На Канарських островах в одному з портів пором врізався у хвилеріз, 13 пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє Аssociated Press з посиланням на владу Іспанії.

"13 пасажирів порома були поранені, коли пором врізався в хвилеріз в порту на Канарських островах", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті події п'ятеро осіб доставили в лікарню. Інших пасажирів розмістили у готелях.

За інформацією представника компанії, якій належить човен, інцидент стався через припинення електроживлення.

На місці аварії був пошкоджений хвилеріз, також стався викид палива в море на площі 3 кв. км через пошкодження трубопроводу, який використовують для заправки суден.

Місцева влада попередила, що активізувала надзвичайний план боротьби з розливом палива.

Нагадаємо, 19 квітня, близько 4:00 ранку судно "Герої Арсеналу", яке йшло під прапором Панами, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизно в 27 км від узбережжя окупованого Криму. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед них 9 громадян України, 2 громадян РФ і громадянин Грузії. Зараз врятований один громадянин України.