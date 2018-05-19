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На Каннському кінофестивалі-2018 оголосили переможців

У конкурсі брав участь 21 фільм
Головний приз Каннського кінофестивалю "Золоту пальмову гілку" отримав фільм "Магазинні злодюжки" японського режисера Хірокадзу Корееда.
На Каннському кінофестивалі-2018 оголосили переможців Фото: twitter.com/Festival_Cannes

Про це повідомляють у прес-службі кінофестивалю. Загалом у конкурсі брав участь 21 фільм.

Другу нагороду, Гран-прі, отримав фільм "Чорний куклукскланівець" Спайка Лі.

Приз журі отримала стрічка "Капернаум" Надін Лабакі.

Кращою актрисою журі визнало Салям Єслямову, яка зіграла у фільмі «Айка» Сергія Дворцевого.

Приз як кращий актор отримав італієць Марчело Фонте, який зіграв у фільмі "Догмен" Маттео Гарроне.

Кращим режисером журі визнало поляка Павла Павліковського, який зняв фільм "Холодна війна" і отримав три роки тому "Оскара" за фільм "Іда".

Призи за кращий сценарій отримали Аліче Рорвахер ("Щасливий Лазар") і Надер Саеівар ("Три обличчя").

Жан-Люк Годар отримав спецприз за картину "Книга образів".

Нагадаємо, фільм "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінґсона, що створений у ко-продукції Франції, Ісландії та України, отримав нагороду SACD Award у рамках "Тижня критики" 71-го Каннського кінофестивалю. Також журі назвало "Жінку на війні" найкращою картиною "Тижня критики".

Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".

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19 05 2018 22:58
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