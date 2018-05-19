На Каннському кінофестивалі-2018 оголосили переможців
Про це повідомляють у прес-службі кінофестивалю. Загалом у конкурсі брав участь 21 фільм.
Другу нагороду, Гран-прі, отримав фільм "Чорний куклукскланівець" Спайка Лі.
Приз журі отримала стрічка "Капернаум" Надін Лабакі.
Кращою актрисою журі визнало Салям Єслямову, яка зіграла у фільмі «Айка» Сергія Дворцевого.
Приз як кращий актор отримав італієць Марчело Фонте, який зіграв у фільмі "Догмен" Маттео Гарроне.
Кращим режисером журі визнало поляка Павла Павліковського, який зняв фільм "Холодна війна" і отримав три роки тому "Оскара" за фільм "Іда".
Призи за кращий сценарій отримали Аліче Рорвахер ("Щасливий Лазар") і Надер Саеівар ("Три обличчя").
Жан-Люк Годар отримав спецприз за картину "Книга образів".
Нагадаємо, фільм "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінґсона, що створений у ко-продукції Франції, Ісландії та України, отримав нагороду SACD Award у рамках "Тижня критики" 71-го Каннського кінофестивалю. Також журі назвало "Жінку на війні" найкращою картиною "Тижня критики".
Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".
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