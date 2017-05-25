На Каннському кіноринку показали антиукраїнський фільм "Україна у вогні"

На Каннському кіноринку відбувся показа фільму "Україна у вогні", спродюсованого американським режисером Олівером Стоуном.

Фільм розповідає про Революцію Гідності з точки зору Віктора Януковича, Володимира Путіна та Віталія Захарченка, екс-міністра МВС України, інформує Zaxid.net.

Нагадаємо, що поспілкуватись із ними Стоун їздив до Москви.

Режисером стрічки є Ігор Лопатьонок, який зараз живе у США. Він же і профінасував картину.

Кіноринок, хоч і відбувається під час фестивалю, не має до нього стосунку: тут продають і купують фільми, їх проекти та ідеї, домовляються про копродукцію.

Покази, що тут відбуваються, мають винятково комерційний характер.

На ринку проходить більше 1450 показів фільмів в 34 залах. Найдешевший сеанс обійдеться компанії в 367 євро (але подивитися стрічку зможуть всього 19 осіб). Найдорожчий - в 1330 євро (побачать картину 246 осіб). Причому мова йде про фільм тривалістю до 110 хвилин. Додатковий час (до 140 хвилин) тут оцінюють в 25% від вартості сеансу. Щоб продемонструвати ще довгшу стрічку, потрібно бронювати два сеанса поспіль. Документальні роботи показують в приміщенні Doc Corner за 200 євро.

Олівер Стоун був режисером таких стрічок як "Олександр", "Природжені вбивці", "Волл-стріт", "Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі". Додамо, що Олівер Стоун, відомий своєю жорсткою критикою зовнішньополітичного курсу США і прихильник політики російського президента Володимира Путіна.