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На карнавалі у Лондоні затримали 400 людей

Карнавал в Ноттінг-Хіллі проводиться щороку з 1966 року, в ньому беруть участь переважно вихідці з Карибського регіону
У Лондоні під час щорічного карнавалу в районі Ноттінг-Хілл поліція затримала 395 осіб, 30 поліцейських отримали поранення.
На карнавалі у Лондоні затримали 400 людей Фото: theguardian.com

У Скотленд-Ярді заявили, що кількість цьогорічних затримань перевищила минулорічну, повідомляє The Guardian.

 

Протягом дводенного заходу у неділю і в понеділок було затримано 395 осіб, вилучено як мінімум 37 ножів, а також корозійну речовину, металевий брусок і електрошокер, заявила поліція.

Одна людина отримала безпечні для життя травми в результаті інциденту в понеділок ввечері.

Людей затримували з різних причин - за підозрою в нападі на поліцейських, за злочини, пов'язані з наркотиками, володіння зброєю та випадки сексуального насильства.

Через часті повідомлення про випадки насильства на карнавалі безпеку на заході забезпечували близько семи тисяч співробітників правоохоронних органів.

Також, унаслідок силового розгону антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою звернулися понад 435 людей.

 
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28 08 2018 09:32
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