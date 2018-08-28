На карнавалі у Лондоні затримали 400 людей
У Скотленд-Ярді заявили, що кількість цьогорічних затримань перевищила минулорічну, повідомляє The Guardian.
Notting Hill Carnival Monday 27th August 2018 4.10pm pic.twitter.com/dErmhEArKu— Sylvia Upton (@supton63) 27 серпня 2018 р.
Протягом дводенного заходу у неділю і в понеділок було затримано 395 осіб, вилучено як мінімум 37 ножів, а також корозійну речовину, металевий брусок і електрошокер, заявила поліція.
Одна людина отримала безпечні для життя травми в результаті інциденту в понеділок ввечері.
Людей затримували з різних причин - за підозрою в нападі на поліцейських, за злочини, пов'язані з наркотиками, володіння зброєю та випадки сексуального насильства.
Через часті повідомлення про випадки насильства на карнавалі безпеку на заході забезпечували близько семи тисяч співробітників правоохоронних органів.
Також, унаслідок силового розгону антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою звернулися понад 435 людей.
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